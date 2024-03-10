Десятилетнему россиянину парализовало руку после удара током

Десятилетнему россиянину парализовало руку после сильного удара током в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что инцидент произошел в столичном автоцентре в районе Крылатское. 38-летняя москвичка с сыном приехала туда 8 марта для техобслуживания. Пока специалисты занимались автомобилем, мать с мальчиком прошли в зону ожидания. Там ребенок решил подзарядить телефон зарядным устройством, находящимся в розетке.

Мальчик дотронулся до провода и получил удар током. Его мать вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали с ожогом кисти. Рука пострадавшего не работает. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что пьяный российский полицейский сел за руль автомобиля и въехал в троих людей, стоявших на обочине дороги. Уточняется, что ДТП произошло в Дагестане. Виновником случившегося стал майор, которого недавно перевели из Махачкалы в Сергокалинский район.