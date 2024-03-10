В Казани обвалилась крыша магазина
В Казани обрушилась пристроенная к магазину крыша-козырек. На месте инцидента сейчас разбирают завалы, пострадавшие не обнаружены. Об этом сообщает управление МЧС по Республике Татарстан.
Сообщение о ЧП поступило спасателям 10 марта в 16:24. В доме №69 на улице Главной (жилмассив Дербышки Советского района) обвалилась крыша козырька магазина.
Уже установлено, что обрушился козырек площадью в 75 кв.м. Он был пристроен к зданию.
«Под обвалом, возможно, находятся люди», — сообщили спасатели.
Начались работы по разбору завалов.
Позже поступило сообщение, что кинологи не обнаружили пострадавших под рухнувшей конструкцией, пострадавших нет. На месте работает тяжëлая техника от управляющей компании и подрядной организации.
На кадрах с места ЧП видно, как экскаватор расчищает участок, прилегающий к магазину, от обломков и сугробов. Не исключено, что козырек не выдержал тяжести снега.