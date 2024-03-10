В Казани обвалилась крыша магазина

В Казани обрушилась пристроенная к магазину крыша-козырек. На месте инцидента сейчас разбирают завалы, пострадавшие не обнаружены. Об этом сообщает управление МЧС по Республике Татарстан.

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Сообщение о ЧП поступило спасателям 10 марта в 16:24. В доме №69 на улице Главной (жилмассив Дербышки Советского района) обвалилась крыша козырька магазина.

Уже установлено, что обрушился козырек площадью в 75 кв.м. Он был пристроен к зданию.

«Под обвалом, возможно, находятся люди», — сообщили спасатели.

Начались работы по разбору завалов.

Позже поступило сообщение, что кинологи не обнаружили пострадавших под рухнувшей конструкцией, пострадавших нет. На месте работает тяжëлая техника от управляющей компании и подрядной организации.

На кадрах с места ЧП видно, как экскаватор расчищает участок, прилегающий к магазину, от обломков и сугробов. Не исключено, что козырек не выдержал тяжести снега.