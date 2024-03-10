В Пулково ограничили полеты для обеспечения безопасности

В аэропорту «Пулково» введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся с 17:00 мск.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, уточнили в Росавиации.

План «Ковёр» введен на фоне крупного пожара на Волхонском шоссе, сообщает портал «78».

По данным портала, площадь возгорания составляет 1000 кв. метров. Огонь тушат по номеру 1-БИС, угрозы распространения огня нет.

В МЧС заметили, что к настоящему моменту пожар удалось локализовать.

В промзоне под Петербургом начался крупный пожар

Напомним, что на Волхонском шоссе в промзоне Горелово загорелся складской комплекс. В результате сильного пожара над комплексом поднялся огромный столб дыма.

В тушении пожара участвуют 75 специалистов и 21 единица специальной техники.