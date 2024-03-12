В Олюторском районе на севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Утром 12 марта на территории Олюторского района зарегистрировано землетрясение. Магнитуда составила 4,4», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Отмечается, что глубина залегания очага составила 14 километров, эпицентр землетрясения находился в 85 километрах северо-западнее села Средние Пахачи.

По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался, угроза цунами также не объявлялась.

Ранее сообщалось, что 4 марта в 31 км к югу от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой. В городе толчки ощущались силой 5 баллов.