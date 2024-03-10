Около Антальи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано к югу от побережья провинции Анталья.

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находился в море на глубине 35 км и расстоянии 10 км от побережья в районе популярного среди туристов города Демре. Подземные толчки ощущались в нескольких городах провинции.

Как сообщило управление губернатора Антальи, каких-либо негативных последствий от землетрясения в провинции не зарегистрировано. Спасатели и другие местные службы продолжают инспекции.