В промзоне под Петербургом начался крупный пожар

В воскресенье под Петербургом начался крупный пожар, загорелся ангар на площади 1 тыс кв м. Об инциденте сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 14:48. Загорелся ангар на Волхонском шоссе, 4 в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борьбу с огнем отправили 36 человек и 9 машин. Сейчас тушение продолжается.

Очевидцы сообщают, что на юге Петербурга виден огромный столб дыма.

Телеканал 78 сообщает, что на Волхонском шоссе, 4 в промзоне Горелово находится складской комплекс «Анта». Предприятие сдает в аренду склады и офисы на закрытой территории промышленной зоны.

Порта 47news отмечает, что есть двое пострадавших, они получили ожоги, однако от госпитализации отказались.

При этом по данным МЧС России 2 пострадавших были госпитализированы.

В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.