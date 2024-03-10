Облако дыма от горящего завода с марихуаной накрыло Лос-Анджелес

Лос-Анджелес накрыло облако дыма от горящего нелегального завода по переработке марихуаны. Погибших и раненых нет, однако в больницу отправили 5 пожарных, которые заявили, что «почувствовали жжение на лице и что-то необычное». Об этом сообщает Los Angeles Times.

Брайан Хамфри, представитель пожарной службы Лос-Анджелеса, заявил, что загорелось двухэтажное кирпичное здание к югу от Артс Дистрикт. Там производили марихуану, не имея разрешения властей.

Позвонившие в службу спасения сообщили, что внутри здания могут находиться несколько человек. На место прибыли кинологи с поисковыми собаками, но никого не нашли.

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Причина пожара расследуется. Пока неясно, выращивался ли каннабис в здании или перерабатывался.

Пострадавших нет. Пятеро пожарных были ненадолго отправлены к медикам после того, как почувствовали необычное жжение на лицах.

«Это были опытные пожарные, которые почувствовали что-то необычное», — сказал Хамфри.

По его словам, огнеборцы не предъявляли других жалоб, у них не было проблем с дыханием. Подобные ощущения могли возникнуть у них в результате горения химикатов. Пожарные были обследованы и вернулись к работе.

ЧП на нелегальных «заводах» Лос-Анджелеса происходит не впервые. В прошлом месяце после пожара в «подпольной» лаборатории по производству каннабиса в Южном Лос-Анджелесе, было обнаружено тело погибшего.