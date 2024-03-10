В Курске провели новую «голую вечеринку»

В Курске прошло тайное мероприятие со специфическим дресс-кодом, напоминающим костюмы, которые были на "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой. Подробности сообщил паблик "Актуальный Курск" в соцсети "ВКонтакте".

По данным группы, вечеринку провели в ночном клубе "Якудза". Отмечается, что заведение закрыли несколько лет назад, однако в нем якобы до сих пор проводят тематические мероприятия, на которые приглашают ограниченное количество "проверенных" людей.

В Сети появились кадры с вечеринки, на которых трое молодых людей практически полностью обнажены и одеты в костюм персонажа Саши Барона Коэна из фильма "Борат".

"Похоже, этот парень точно хотел бы побывать на вечеринке у Ивлеевой", — пишут авторы поста.

Позднее администраторам сообщества удалось связаться с участниками вечеринки, и те заявили, что отмечали день рождения друга, а костюмы им подарил гость, который является большим фанатом "Бората", и никакой пропагандой ЛГБТ они не занимались.

Участнику "голой вечеринки" назначили штраф

20 декабря 2023 года в клубе "Мутабор" пошла скандальная "почти голая" вечеринка Ивлеевой, которую позднее раскритиковали активисты. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке. Сейчас Анастасия Ивлеева не посещает светские мероприятия и не ведет социальные сети.