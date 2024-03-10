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Девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро

В метро Нью-Йорка мужчина столкнул возлюбленную под поезд, девушке пришлось ампутировать обе ноги. Об этом сообщает NBC.

Девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро
© Газета.Ru

Инцидент произошел на Манхэттене, под поезд попала 29-летняя девушка, по словам очевидцев, за несколько минут до трагического происшествия она ссорилась на платформе с молодым мужчиной. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали, девушка лишилась ног.

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По версии следствия, американку столкнул на рельсы возлюбленный, который спустя несколько часов пытался свести счеты с жизнью на другой станции метро.

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