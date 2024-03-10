В Приморье убили двух редких водяных оленей

В Приморье убили двух самцов редкого водяного оленя
Неизвестные на юге Приморского края убили и разделали двух самцов водяного оленя, занесённого в Красную книгу региона.
Об этом сообщает Минприроды края.
«На территории охотугодий в районе села Гвоздево Хасанского района обнаружены разделанные туши двух водяных оленей — самцов», — приводит сообщение РИА Новости.
Полиция проводит проверку.
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