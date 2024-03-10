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В Красноярском крае двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине

В Шарыповском районе Красноярского края с отколовшейся льдины спасли двух рыбаков. Об этом сообщает "7 канал Красноярск".

В Красноярском крае двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине
© Газета.Ru

Инцидент произошел на Березовском водохранилище, двое мужчин рыбачили, когда льдина откололась от берега. 47-летний и 49-летний мужчины сумели вызывать экстренные службы.

Им на помощь пришли специалисты Шарыповского поисково-спасательного отряда. Спасатели на лодке добрались до рыбаков и доставили их на берег, пострадавших нет.

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