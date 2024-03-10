На Камчатке бойцовская собака откусила восьмилетнему мальчику палец

В Петропавловске-Камчатском собака бойцовской породы напала на ребенка в подъезде жилого дома, пес откусил мальчику фалангу пальца. Об этом сообщается в Telegram-канале "Масс Медиа Камчатка".

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Петропавловске-Камчатском, восьмилетний мальчик вместе со старшим братом зашел в подъезд дома, где на него набросилась собака бойцовской породы. Пес прокусил мальчику руку и травмировал палец.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, медики ампутировали мальчику фалангу пальца. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит краевая прокуратура, личность владельца собаки устанавливается.