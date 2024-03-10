Поддерживающую Россию пенсионерку лишили квартиры на Украине

Пенсионерка из Винницы лишилась квартиры и получила уголовный срок за поддержку России. Такой случай произошел впервые, об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

80-летняя учительница давно открыто высказывала свои политические взгляды на территории Украины, а к началу конфликта переехала в РФ, откуда продолжила критиковать украинские власти с помощью постов в соцсетях.

Политической активностью пенсионерки заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ). В результате судебное заседание прошло без явки подозреваемой, ее осудили заочно, в качестве наказания назначив четыре года заключения и конфискацию имущества.

Ранее в Киеве задержали мошенников, которые вымогали деньги у военнообязанных украинцев под видом сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Злоумышленники угрожали пострадавшим физической расправой и отправкой в зону боевых действий.

На Украине мошенники вымогали деньги под видом сотрудников военкомата