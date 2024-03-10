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На Камчатке нашли мертвого младенца

В Петропавловске-Камчатском обнаружено тело мертвого новорожденного, сообщает Следственное управление СК России по Камчатскому краю.

На Камчатке нашли мертвого младенца
© РИА Новости
«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка», - отмечается в пресс-релизе от ведомства.

На данный момент идет расследование, допрос свидетелей, осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее «СП» писала о том, что в Санкт-Петербурге молодого человека задержали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.

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