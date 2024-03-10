Тело с ножевым ранением нашли в частном доме в Москве

В частном доме на западе Москвы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет начал доследственную проверку, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на столичное управление СК.

Как говорится в сообщении, тело было обнаружено в ночь на 10 марта в доме, расположенном на улице Пушкина. Зафиксированы признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения. Назначен ряд экспертиз, на месте инцидента работают следователи.

Специалисты выясняют обстоятельства дел. Других подробностей пока не приводится.

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