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В Подмосковье произошла стрельба возле кафе

В подмосковных Люберцах неизвестные открыли стрельбу в ходе конфликта возле кафе. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В Подмосковье произошла стрельба возле кафе
© РИА Новости

Инцидент произошел в кафе на Комсомольском проспекте. Уточняется, что три человека пострадали, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что мужчина в Дагестане в ходе бытового конфликта из-за парковочного места открыл стрельбу из охотничьего карабина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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