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На Украине мошенники вымогали деньги под видом сотрудников военкомата

В Киеве задержали мошенников, которые вымогали деньги у военнообязанных украинцев под видом сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата). Об этом сообщает «Страна.ua».

На Украине мошенники вымогали деньги под видом сотрудников военкомата
© globallookpress.com

По данным издания, в состав группы входило четыре человека. Трое представлялись сотрудниками военкомата, один — полицейским. Злоумышленники угрожали пострадавшим физической расправой и отправкой в зону боевых действий.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что у подозреваемых при задержании изъяли пистолет, ружье и четыре тысячи долларов. Им грозит от пяти до 12 лет тюрьмы по статье о мошенничестве.

Ранее в Одессе представители военкомата хотели мобилизовать пассажира троллейбуса.

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