Юную петербурженку госпитализировали из-за электронной сигареты

Девятиклассницу доставили с отравлением в больницу имени Филатова в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка». Предполагается, что причиной отравления могла стать электронная сигарета.

Родители обнаружили школьницу утром 8 марта с сигаретой в луже рвотных масс. Правоохранительные органы проводят проверку. По данным портала «Патрульный Петербурга», состояние 15-летней школьницы оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у нее острое отравление веществом депримирующего действия, то есть угнетающим деятельность центральной нервной системы.

Gazeta.SPb уточняет, что семья девочки благополучная, она не находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что пятиклассник из Москвы оказался в детском Центре психического здоровья после того, как попробовал самодельную жидкость для вейпа. В организме мальчика нашли сильнейший наркотик, который провоцировал галлюцинации и толкал ребенка на неадекватные поступки.

Перед госпитализацией подросток попытался покончить с собой. За день до происшествия школьник отпросился у мамы в гости к другу. Через сутки он вернулся домой в невменяемом состоянии.