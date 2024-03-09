В центре европейского города рухнул четырехэтажный дом

На юге Франции обрушился четырехэтажный дом. Спасатели обследуют завалы на наличие людей под ними, пишет Parisien.

Инцидент произошел на улице Сен-Ром в центре Тулузы в ночь на субботу, 9 марта.

По данным газеты, в понедельник, 4 марта, в здании обрушилась внутренняя стена. Кроме того, по одной из несущих стен прошла трещина.

Власти города эвакуировали жильцов и пообещали отремонтировать дом. При этом они предполагали обратиться к частной компании.

После обрушения здания были временно эвакуированы 26 жильцов соседних домов. Спасатели приступили к обследованию развалин в связи с тем, что в соцсетях распространились видео, на которых группа людей подходила к аварийному зданию за несколько секунд до его разрушения.

Журналисты напомнили, что 4 марта в Тулузе обрушился строившийся метромост. В результате 1 человек погиб, пятеро были госпитализированы.