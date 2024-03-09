Студента МГУ арестовали на десять суток из-за названия сети Wi-Fi

Никулинский суд Москвы постановил, что Олег Тарасов демонстрировал неограниченному кругу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».

У Тарасова конфисковали роутер, признав фигуранта виновным в пропаганде нацистской атрибутики.

В январе Минюст РФ внёс в перечень нацистских организаций украинские народно-революционную и повстанческую армии, народную самооборону и Организацию националистов. Они признаны в России экстремистскими и запрещены.