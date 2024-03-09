Мощный шторм обрушился на ОАЭ и Саудовскую Аравию

Мощный шторм принес в ОАЭ и Саудовскую Аравию проливные дожди и наводнения.

Из-за непогоды в Дубае прервано морское и авиасообщение, в нескольких районах начались перебои с городским транспортом. Государственные учреждения и школы перешли на дистанционную работу.

Граждан предупредили о возможном выпадении града и попросили позаботиться о собственной безопасности. Ожидается, что непогода продлится до полудня воскресенья, сообщает Khaleej Times.

Ранее сообщалось, что жертвами ливней и снегопадов на северо-западе Пакистана стали около 40 человек. Под завалами снега оказались ключевые автомагистрали в горном регионе Гилгит-Балтистан.