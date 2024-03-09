Стали известны подробности поножовщины мужчины и матери его девушки

В одной из многоэтажек Екатеринбурга 8 марта произошла стычка между парнем и его бывшей девушкой, переполошившая весь дом. В конфликте участвовала мать девушки. Екатеринбурженки накинулись на мужчину с ножом, а потом устроили потоп, сообщает E1.

Инцидент имел место в ЖК «Хрустальные ключи» на Латвийской, 56/2. Жильцы проснулись, когда их квартиры стало затапливать водой.

Соседи рассказали, что собственник одной из квартир повздорил с бывшей девушкой. Он разошелся с нею около года назад, состояли ли они в браке – не уточняется. Девушка приехала разбираться 8 марта, ее сопровождала мать. Сначала они кричали и ругались, а затем накинулись на мужчину, угрожали ножом и устроили потоп, сорвав кран в подъезде.

«Девушка и ее мать зашли в квартиру и начали там всех избивать, устраивать погром, когда их выгнали, женщина сорвала стояк в подъезде», — рассказала одна из соседок.

По его словам, она «и на соседей тоже кидалась».

На место приехала полиция. Силовики задержали женщин. Одна из них 1989 года рождения, другая — 1972-го. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В полиции рассказали, что проводят проверку инцидента.