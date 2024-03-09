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МВД: после стрельбы в кафе в Люберцах госпитализированы пять человек

В московском кафе две компании молодых людей устроили перестрелку. Пострадали пять человек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

МВД прокомментировало стрельбу в кафе в Люберцах
© РИА Новости

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в кафе «Эпоха», расположенном на Комсомольском проспекте в Люберцах.

Отмечается, что первоначально мужчины столкнулись вечером 8 марта. Им удалось разрешить конфликт миром.

Вместе с тем, после закрытия заведения компании снова повздорили, словесная перепалка перешла в перестрелку, в ходе которой использовались травматические пистолеты.

В ведомстве пояснили, что в московские клиники доставлены пять человек. В пресс-службе добавили, что возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к перестрелке.

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