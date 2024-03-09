Каскадер из Ростова едва не погиб при выполнении нового трюка

Евгений Чеботарев, известный каскадер из Ростова-на-Дону, получил серьезные травмы при выполнении 102-го трюка. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

На кадрах видео, опубликованного дончанином в соцсетях, он стоит в автомобиле, несущемся на большой скорости. Затем прыгает, пролетает через автобус, специально подготовленный для нового трюка, падает на асфальт.

По словам каскадера, он должен был приземлиться в машину, которая после его прыжка проезжала под установленным на специальные опоры автобусом.

«Я снова разбился. Взял серьёзную планку. Да, я разбил все локти, повредил колено, пятку, тазовую часть. Но я знал, на что иду! Теперь вы понимаете: я хочу стать величайшим каскадером и меня уже ничего не остановит!», — отметил Чеботарев.

Ранее сообщалось, что каскадер попытался перелететь на «Ниве» с одного четырехэтажного здания на другое. Однако машина не долетела до здания и рухнула вниз. Чеботарев чудом выжил.