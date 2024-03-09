Пьяный шиномонтажник покусал чиновника в Петербурге

В Санкт-Петербурге нетрезвый сотрудник шиномонтажа напал на инспектора комитета по транспорту, сообщает портал «78.ru». Уточняется, что злоумышленник укусил мужчину за палец.

Инцидент произошел днем в пятницу, 8 марта, у дома № 20 по Дороге на Турухтанные острова. Сотрудник транспортного комитета патрулировал территорию, когда на него напал неизвестный. В результате стычки инспектор получил укушенную рану пальца руки, а также ссадины на лице и шее.

В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что нападавший был в состоянии опьянения и является работником шиномонтажа. При этом известно, что инспектор скрутил агрессора, вызвал полицию и снял побои. Правоохранители проводят проверку.

Сам инспектор пояснил, что мужчина спросил у него, на каком основании осуществляется эвакуация автотранспорта. Вместе с тем нападавший не смог ответить на вопрос, эвакуировали ли у него автомобиль.

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