Два мешка с живыми котами выкинули на мороз под Новосибирском

Жители села Мочище под Новосибирском обнаружили в заснеженном поле два мешка с живыми котами, передает сообщество «Зоопомощь» во «Вконтакте». Всего в мешках находилось восемь животных, которых передали в приют «В добрые руки».

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Все кошки пойманы. Сначала [поймали] пятерых, а позже остальных. Несколько убежали и залезли на дерево. Ждали лестницу, чтобы достать. В итоге восемь штук. Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог, — написала в группе волонтер Мария Литвинова.

Позже зоозащитница выложила видеозапись со спасенными котами. Их расположили в одной из комнат приюта и уже начали для них поиск новых хозяев.

Ранее работник птицефабрики в Пермском крае отправил в печь семь кошек, пять из которых погибли. Мужчина слишком буквально воспринял приказ своего начальства избавиться от животных любыми способами. До этого избавиться от кошек предприятию приказал Россельхознадзор.

В феврале краевое управление МВД на Камчатке завело уголовное дело против мужчины, который за деньги расколол молотком головы котят. Об этом 50-летнего фигуранта дела попросил 33-летний знакомый. Об убийстве животных в полицию сообщили соседи подозреваемого.