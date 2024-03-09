В США рухнул вертолет нацгвардии

Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, погибли два человека, один пострадал.

"Два человека погибли и третий был ранен в результате крушения вертолета недалеко от границы США и Мексики", – сообщают местные СМИ.

Как пишет РИА Новости, рухнул вертолет нацгварии.

Ранее сообщалось, что вертолет Eurocopter EC 130 с шестью людьми на борту разбился недалеко от Ниптона в американском штате Калифорния.

Также «Свободная Пресса» писала новость о том, что в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 600 возле города Неаполь в американском штате Флорида погибло два человека.