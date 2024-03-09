Обломки беспилотника рухнули на поликлинику в Курске

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных Сил Украины упали на поликлинику №6 и повредили крышу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет», — написал Старовойт в telegram-канале.

Над Курском раздалось несколько взрывов

Он отметил, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города. На месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

Ранее сообщалось, что над Курском сбили беспилотник. ЧП произошло ночью.