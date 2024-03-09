$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Baza: БПЛА пытались атаковать авиационное предприятие в Таганроге

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать территорию авиационного предприятия в Таганроге. Оно входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом пишет telegram-канал Baza.

В СМИ появились подробности об атаке роя украинских дронов на Таганрог
© РИА Новости
«БПЛА ВСУ попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева», — сообщает Baza.

Жители Таганрога сообщили о более 20 взрывах над городом. Предположительно, ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют город.

Жители Таганрога сообщают о более 20 взрывах над городом

Происшествия
Горячая новость
Таганрог
Украина
3