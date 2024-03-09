В Домодедово раздался сигнал тревоги

Сигнал тревоги с просьбой покинуть здание прозвучал 8 марта в аэропорту Домодедово, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что звуковое реагирование оказалось ложным, на пассажирах, посетителях и сотрудниках аэропорта инцидент никак не сказался.

Произошло реагирование противопожарной системы. Службы аэропорта оперативно провели необходимые проверки и убедились, что срабатывание было ложным <...> Обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивалось бесперебойно и в штатном режиме, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта рассказали, что в России могут ограничить вход для встречающих и провожающих граждан в аэропортах. Как подчеркнули в ведомстве, запрет на допуск в воздушные гавани страны будет действовать только в момент наивысшего уровня опасности. Новая модель допуска в аэропорты прорабатывается совместно с правоохранительными ведомствами. При этом в случае одобрения введенные правила будут носить краткосрочный и временный характер.

До этого в аэропортах Москвы провели эксперимент, в рамках которого иностранных граждан обязали проходить геномную регистрацию. Соответствующие мероприятия были запланированы в рамках двухлетнего плана по реализации концепции миграционной политики.