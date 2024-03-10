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Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника над территорией российского региона

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили два беспилотника над территорией российского региона, об этом Минобороны РФ.

Над Белгородской областью перехватили украинские БПЛА
© depositphotos.com
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в ночь с 9 на 10 марта были пресечены попытки совершить атаки с применением дронов самолетного типа по объектам на территории России.

Накануне средства ПВО сбили беспилотники в Белгородской области около 18:10 и 14:15, а также около 22:00.

Кроме того, 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

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