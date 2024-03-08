Boeing 777  потерял шину в полете

Лайнер Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел в четверг, 7 марта. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в 13.30 (00.30 мск в пятницу). На его борту находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

«У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Никто не пострадал. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. При падении она повредила несколько автомобилей на стоянке, предназначенной для сотрудников.

Напомним, что в начале января у Boeing 737 Alaska Airlines в полете оторвалась дверь аварийного выхода. Расследование показало, что она не была закреплена болтами.