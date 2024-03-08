Пропалестинские активисты окружили здание Капитолия

На подступах к Капитолию собрались десятки активистов, поддерживающих Палестину, которые протестуют против военной операции Израиля в секторе Газа. Вскоре здесь должен выступить президент США Джо Байден с ежегодным обращением к конгрессу и нации. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, участники протеста заблокировали Пенсильвания-авеню, рассевшись на проезжей части и растянув гигантский палестинский флаг.

«Наследие Байдена — это геноцид», — написано на одном из транспарантов.

Еще одна акция протеста проходит у Белого дома, где протестующие требуют прекратить помогать Израилю.

ООН не будет признавать Израиль военным преступником

Агентство напоминает, что Джо Байден не намерен сворачивать военные поставки Израилю и просить их о полном прекращении огня, он продолжает дипломатическую поддержку еврейского государства. В то же время он призывает Тель-Авив к паузе в боевых действиях и намеревается увеличить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.

По предварительным данным, что в своем выступлении в конгрессе он объявит об открытии временного морского порта в анклаве для облегчения провоза гуманитарных грузов.