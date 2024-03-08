Пропалестинские активисты окружили здание Капитолия
На подступах к Капитолию собрались десятки активистов, поддерживающих Палестину, которые протестуют против военной операции Израиля в секторе Газа. Вскоре здесь должен выступить президент США Джо Байден с ежегодным обращением к конгрессу и нации. Об этом пишет РИА Новости.
Как говорится в сообщении, участники протеста заблокировали Пенсильвания-авеню, рассевшись на проезжей части и растянув гигантский палестинский флаг.
«Наследие Байдена — это геноцид», — написано на одном из транспарантов.
Еще одна акция протеста проходит у Белого дома, где протестующие требуют прекратить помогать Израилю.
ООН не будет признавать Израиль военным преступником
Агентство напоминает, что Джо Байден не намерен сворачивать военные поставки Израилю и просить их о полном прекращении огня, он продолжает дипломатическую поддержку еврейского государства. В то же время он призывает Тель-Авив к паузе в боевых действиях и намеревается увеличить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.
По предварительным данным, что в своем выступлении в конгрессе он объявит об открытии временного морского порта в анклаве для облегчения провоза гуманитарных грузов.