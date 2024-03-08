$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

МЧС России: в Кировской области горит мебельный цех на площади 700 кв. м

В Кировской области горит мебельный цех на площади 700 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В Кировской области вспыхнул мебельный цех
© РИА Новости

По данным ведомства, на место прибыли для борьбы с огнем 56 сотрудников пожарной службы и 16 единиц техники. 6 марта пожарные ликвидировали возгорание на складе с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева в Курской области. При тушении огня были задействованы несколько пожарных поездов.

2 марта в Красноярске локализовали пожар на складе на площади 800 квадратных метров.

"Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания", — сказано в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Причина случившегося будет выясняться. Как сообщают в местных пабликах, возгорание произошло на пивоваренном заводе Zelen.

Происшествия
МЧС России
Михайловский ГОК
Горячая новость
Кировская Область
Курская Область
Красноярск
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости