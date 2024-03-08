Землетрясение произошло около побережья Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в пятницу, 8 марта, у побережья Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

По ее словам, подземные толчки были зафиксированы в 09:59 по местному времени (01:59 по Москве). Их эпицентр находился в Тихом океане, в 53 километрах к востоку от острова Симушир. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.

Тем не менее данные об ощутимости землетрясения пока не поступали, добавила Семенова. Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Китае, возле границы с Казахстаном.

Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 260 километрах к юго-востоку от казахского города Алма-Ата. До этого землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Тихом океане. Очаг находился в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от берегов Новой Зеландии, на глубине 10 километров.