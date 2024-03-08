В США самолет потерял шину при взлете

Самолет компании United Airlines, который выполнял рейс из Сан-Франциско в Японию, при взлете потерял шину, пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно в Лос-Анджелесе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

Как сообщает источник, на борту Boeing 777-200 находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

«У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», — говорится в заявлении авиакомпании по факту инцидента.

Boeing 777-200 благополучно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса до 13.30 четверга (00.30 мск в пятницу) после того, как пилоты решили экстренно посадить самолет, узнав от экипажа о проблемах шасси. Информацию подтвердила пожарная служба Лос-Анджелеса. Никто на борту самолета не пострадал.

Позже пропавшую шину нашли на территории аэропорта Сан-Франциско.

Ранее молния ударила в самолет Air Canada после того, как он вылетел из Ванкувера. Инцидент произошел 3 марта. По данным CityNews, самолет Boeing 777-300 летел в Лондон, при этом не указано, продолжил ли он полет или вернулся в аэропорт вылета.