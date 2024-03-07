В Дагестане при обвале скалы пострадали два человека

В горах Дагестана произошел обвал скалы, два человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.

Там уточнили, что скальный обвал верхового откоса произошел около 19:30 по московскому времени в районе 37-го километра автомобильной дороги Буйнакск — Гимры — Чирката. Под него попали две машины — Lada Kalina и ВАЗ 2110.

«Вследствие обвала пострадали два человека, находящиеся в легковом автомобиле. Их с различными телесными повреждениями доставили в медицинские учреждения», — говорится в тексте.

На данный момент движение на дороге восстановлено.