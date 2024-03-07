В российской женской колонии произошла вспышка диареи

Под Волгоградом в женской колонии произошла кратковременная вспышка диареи. Об этом сообщают "Городские вести".

По информации издания, инцидент произошел на территории исправительного центра на базе предприятия в городе Ленинск. Часть осужденных, находившихся в производственном цеху, пожаловались на расстройство кишечника и недомогание.

"Главный санитарный врач УФСИН контролирует ситуацию. В производственном цеху, где работают осужденные, взяты образцы воды, пищи, выясняется, что стало причиной недомогания", - сообщили в УФСИН, передает издание.

В региональном управлении допускают, что причиной произошедшего могло стать пищевое отравление или ротавирусная инфекция.