Сотрудники аэропорта обокрали пассажиров на 11 миллионов рублей и попались

В аэропорту Мадрида, Испания, сотрудники обокрали чемоданы пассажиров на 120 тысяч евро (11,8 миллиона рублей) и попались полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что всего было задержано около 40 человек, 22 из них уже находятся под следствием. Все они работали в разных отделах авиагавани. В ходе расследования было установлено, что сотрудники, пользуясь своим положением, вскрывали чемоданы путешественников и доставали оттуда ценные вещи и наличные.

Среди украденного оказалось большое количество дизайнерской одежды, электронные устройства, фотоаппараты, ювелирные изделия, деньги, а также скрипка и Библия. Вещи вернули владельцам.

Ранее стало известно, что в Колумбии девушка знакомилась с туристами в приложениях, накачивала их наркотиками ради ограбления и попалась сотрудникам Интерпола. Ее арестовали в аэропорту за несколько минут до того, как она села на рейс до Доминиканской Республики.