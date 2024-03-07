В Ленобласти мужчину лишили свободы за расправу над таксой на глазах у детей

В Ленобласти прошел суд над местным жителем, который расправился с таксой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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54-летнего жителя Подпорожья судили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетних лиц. В сентябре мужчина гулял с собакой по кличке Ева, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно он нанес таксе удар кулаком в область головы, а затем схватил ее за горло и душил в течение нескольких минут.

Все это происходило на глазах у трех детей, которые пытались остановить живодера и делали ему замечания. Мужчина не стал слушать свидетелей его жестокости и дважды с размаху ударил собаку о землю.

Питомец получил несовместимые с жизнью травмы, а Васильев был признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.