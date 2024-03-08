В Воронежской области подросток умер на уроке физкультуры

В Воронежской области 15-летний школьник скончался на уроке физкультуры. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило правительство региона.

Трагедия произошла днем 6 марта в одной из школ Павловского района.

— В 14:26 на пульт диспетчера скорой помощи поступил вызов — ребенок без сознания. Бригада врачей прибыла на место вызова (Воронцовская среднеобразовательная школа) в течение пяти минут, — рассказал представитель правительства.

Врачи начали сердечно-легочную реанимацию и продолжали ее и в машине скорой помощи, и в противошоковом зале Павловской районной больницы. Но в 16:20 школьник скончался, передает РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допрашивают свидетелей, они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти подростка.

Похожая трагедия произошла 21 февраля в Москве.

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