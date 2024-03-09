Над Курском раздалось несколько взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что очевидцы услышали над Курском четыре взрыва. Минобороны России информацию не комментировало.

В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), отмечает канал. По их словам, данных о разрушениях пока нет. Местные власти призвали жителей укрыться в помещениях и уйти с улиц, подчеркнули авторы публикации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, никто из жителей не пострадал. По его словам, было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Каменский Хутор Климовского района, повреждения получили два дома. Глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что никто из жителей населенного пункта не пострадал, на месте работали оперативные службы.

Глава города Дзержинска Нижегородской области Иван Носков в марте информировал, что украинские военные попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ. По данным Telegram-канала Mash, беспилотники ВСУ целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка.