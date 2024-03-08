Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении за ночь 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Волгоградской и Белгородской областями.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 объектов над территорией Волгоградской области, и еще один в воздушном пространстве Белгородской области. Информации о раненых и повреждениях нет.