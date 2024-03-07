$90.34-0.8298.20-0.73
Войти в почту

МО РФ направило два Ил-76 для помощи в связи с аварией на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Минобороны России направило два военно-транспортных самолета Ил-76, чтобы помочь ликвидировать последствия аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщает МО РФ.

МО РФ направило два Ил-76 для помощи в связи с аварией на Шагонарской ТЭЦ
© ТК «Звезда»

Уточняется, что самолеты задействованы в доставке блочно-модульных котельных, а также специалистов по котельному оборудованию.

Доставка производится на аэродром Кызыл на территории республики Тува.

В российском оборонном ведомстве заметили, что ранее все это оборудование доставили автотранспортом на военные аэродромы. Там инженерно-технический состав загрузил груз и выполнил швартовку контейнеров.

Происшествия
Минобороны России
Республика Тыва
Кызыл