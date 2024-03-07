МО РФ направило два Ил-76 для помощи в связи с аварией на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Минобороны России направило два военно-транспортных самолета Ил-76, чтобы помочь ликвидировать последствия аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщает МО РФ.
Уточняется, что самолеты задействованы в доставке блочно-модульных котельных, а также специалистов по котельному оборудованию.
Доставка производится на аэродром Кызыл на территории республики Тува.
В российском оборонном ведомстве заметили, что ранее все это оборудование доставили автотранспортом на военные аэродромы. Там инженерно-технический состав загрузил груз и выполнил швартовку контейнеров.