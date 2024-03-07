Отец ученика напал на директора школы в Дзержинске

Большой переполох случился в школе Дзержинска. Отец ученика устроил скандал и в порыве гнева ударил по голове директора школы! Разбушевавшегося родителя скрутили росгвардейцы, а полиция стала выяснять подробности дикого инцидента. Пошёл ва-банк История, которую обсуждает весь город, произошла в школе № 7. Отец одного из учеников пришёл во время занятий. Он хотел поговорить с учителем своего сына, поскольку был недоволен его оценками.

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В выяснение отношений пришлось вмешаться директору. За что и получил от агрессивного посетителя, который оказался настолько на взводе, что ударил директора по голове металлическим предметом.

В школу тут же вызвали правоохранителей. Примчался экипаж Росгвардии.

«Дети взахлёб рассказывали, как супербыстро и профессионально его скрутили!» – делились потом в соцсетях родители учеников.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что мужчину, спровоцировавшего скандал в учебном заведении, доставили в отдел полиции № 3 Управления МВД по Дзержинску. Происшествие вызвало бурную реакцию нижегородцев. Чтобы напали на директора школы прямо в стенах учебного заведения – такого ещё не было.

Некоторые жители региона встали на сторону воинственного папаши.

«Видимо, довели родителя до точки кипения. Учитель наверняка занижал оценки ребёнку, вот у отца нервы и не выдержали! И ещё неизвестно, что директор ему сказал и вообще как повёл себя», – предполагают они.

Однако большинство сошлось во мнении, что оправдания произошедшему быть не может.

«Невозможно представить, что такого мог сделать педагог, чтобы наброситься на него с кулаками! И ещё неизвестно, какое у ученика поведение, раз папаша такой. Этому родителю своего ребёнка воспитывать бы, а не директора!» – пишут пользователи в комментариях.

Тем более, что знающие директора люди называют его отличным человеком и уверяют, что он элементарно «защищал детей 8 лет и учительницу, когда папаша начал драку».

Это уже не первый случай, когда полицейским и Росгвардии приходится выезжать в нижегородские школы.

В сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде к «Школе 800» пришёл пьяный мужчина. Он попытался проникнуть в здание, но его остановила охрана. Вызвали сотрудников Росгвардии. Те передали буйного гражданина полицейским. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

В Кстовском районе подрались два ученика, и один из них позвонил отцу. Тот прибежал в школу и бросился на «обидчика» сына с кулаками.

На 44-летнего мужчину возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А ответственному за пропускной режим в школе тогда объявили дисциплинарное взыскание.

А в январе прошлого года в том же Дзержинске неадекватный мужчина зашёл в школу № 36. Местные жители рассказывали, что он попытался схватить девочку, но на помощь пришёл учитель физкультуры.

Видео инцидента попало в соцсети, и на кадрах было видно, как крепкий физрук пытался вытолкать незнакомца из школы, а тот вёл себя агрессивно, кричал: «Я сказал!» и ещё что-то невнятное. Неадекватного посетителя всё же удалось вытолкнуть, но далеко он не ушёл. По приметам его задержали полицейские, которым тот отчаянно пытался сопротивляться.

На мужчину, оказавшегося 36-летним местным жителем, составили протоколы о неповиновении и мелком хулиганстве. Суд дал нарушителю пять суток ареста, а потом ещё семь. В администрации Дзержинска сообщили тогда, что во всех образовательных учреждениях города работают системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова, а с 2022 года школы дооснащаются охранными постами и системами контроля управления доступом, включающими турникеты, видеодомофоны, электрозамки.

Составлять протоколы на родителя-скандалиста за нападение на директора, по всей видимости, не будут. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, мужчина состоит на учёте у психиатра. Кроме того, он сейчас находится в состоянии развода с женой. Это могло усугубить его нестабильное состояние. То, что мужчине требовалась помощь врачей, подтвердили и в областном ГУ МВД.

«Полицейские установили личность гражданина и передали его в специализированное медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе управления.

Хотя написанное директором школы заявление, возможно, станет основанием для более серьёзных мер.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что СК вмешался в конфликт учеников начальной школы в Подмосковье.