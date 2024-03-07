В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Шагонарской ТЭЦ

Двое пациентов — в крайне тяжёлом, ещё шесть человек — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Он уточнил, что все получившие травмы при взрыве на теплоэлектроцентрали благополучно доставлены из Шагонара в Красноярскую краевую клиническую больницу. Утром их привёз специальный борт МЧС.

«Ухудшения на фоне транспортировки не было», — добавил Кузнецов.

В результате взрыва и пожара на тувинской ТЭЦ, произошедших накануне, пострадали 23 работника котельной, 15 человек госпитализировали. На время ликвидации последствий взрыва в республике введён режим ЧС регионального значения. Из-за происшествия без тепла остались более трети всех домов Шагонара — это 278 зданий, включая 62 многоквартирных. Там живут около четырёх тысяч человек — треть всего населения города.