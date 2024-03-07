В Петербурге слесарю завода оторвало пальцы крышкой люка

В Петербурге рабочий Средне-Невского судостроительного завода лишился пальцев из-за производственной травмы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на судостроительном заводе 6 марта, слесарь пострадал во время работы. Ну руку 54-летнему мужчине упала крышка люка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован.

Медикам пришлось ампутировать ему два раздробленных пальца. Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.