Первый котел запустили в работу на Шагонарской ТЭЦ после аварии

Один котел запустили в работу на Шагонарской ТЭЦ в Туве после аварии. Этот котел поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему Шагонару. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

© телеграм-канал "Владислав Ховалыг"

"Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии", – сообщил Ховалыг.

Глава региона добавил, что к запуску готовятся еще два котла. В данный момент специалисты проводят обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта. Одновременно с этим в МЧС РФ сообщили, что из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт ведомства с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями. В ведомстве отметили, что помощь предназначена для жителей Тувы, оставшихся без тепла после аварии на ТЭЦ.

"Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей", – подчеркнули в МЧС. ЧП в здании Шагонарской ТЭЦ произошло утром 6 марта.

В МЧС сперва заявили о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории предприятия, которое могло быть вызвано взрывом. Из-за аварии на ТЭЦ местные власти вводили режим ЧС. Предварительно, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Причиной происшествия могла стать детонация угольной пыли в помещении подачи топлива. В результате инцидента пострадали 23 человека. 15 человек были доставлены в больницу с ожогами и травмами, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить огонь на территории ТЭЦ. По факту аварии следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности.