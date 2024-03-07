Нападение хуситов на коммерческие суда впервые привело к смертям

При нападении хуситов на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили ранения. Уточняется, что атака была совершена на коммерческое судно баллистической ракетой, это пятый случай за последние два дня, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM) в соцсети Х (бывшая Twitter).

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«Международная команда сообщила о трех жертвах и не менее четырех пострадавших, три из которых находятся в критическом состоянии», — добавили в CENTCOM.

Атаке подвергся сухогруз True Confidence, уточнили два американских чиновника, передает Либерии и выходил в море под флагом Барбадоса. После нападения его бросили в заливе, на место происшествия прибыли военные суда коалиции, которые оценивают обстановку. Уточняется, что еще шесть членов экипажа судна были ранены.

«Этот удар знаменует собой значительную эскалацию нападений хуситов на судоходство в Красном море, которые начались в октябре в ответ на войну между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа», — указано в статье.

Группировка со своей стороны сообщила, что удар был совершен точно и вызвал пожар на корабле. Там отметили, что нападение на судно было совершено после того, как экипаж отклонил предупреждения от йеменских военно-морских сил.

Хуситы вновь подчеркнули в своем заявлении, что атаки на суда в Красном море продолжатся, пока «израильская агрессия не прекратится и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет снята».

«США продолжат привлекать хуситов к ответственности за их нападения, которые не только нарушили международную торговлю, не только нарушили свободу судоходства и международные воды и не только поставили под угрозу моряков, но и теперь трагически убили некоторых из них», — объявил в ходе брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Ранее йеменские хуситы заявили об ударе по двум эсминцам ВМС США в Красном море с помощью противокорабельных ракет и беспилотников. В группировке пригрозили, что могут расширить зону своих операций.