Два члена экипажа погибли при атаке на балкер в Аденском заливе

Два моряка погибли при атаке на судно True Confidence в Аденском заливе у берегов Йемена. Об этом посольство Великобритании в Сане сообщило в соцсети X.

"Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов. Они (хуситы - прим. ТАСС) должны остановиться", - говорится в заявлении диппредставительства, которое также выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших во время атаки.

Ранее судовладелец заявил Reuters, что пока не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа судна и 3 вооруженных охранников, которые должны были обеспечивать его безопасность. Он также сообщил, что балкер дрейфует, на его борту пожар.